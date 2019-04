Pierrel in Indonesia: arriva ok a commercio Orabloc

Daniela La Cava 29 aprile 2019 - 07:50

Pierrel Pharma, società interamente controllata da Pierrel e dedicata allo sviluppo, alla registrazione e al licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici annuncia di avere ricevuto l’autorizzazione alla commercializzazione per l’Articaina Pierrel (Orabloc) in Indonesia. Un ok che arriva a distanza di soli dodici mesi dall’avvio del processo registrativo dell’anestetico dentale di punta by Pierrel e della fornitura di Lidocaina (anestetico dentale) destinato a tutti gli ospedali pubblici del Paese."La registrazione del nostro prodotto Orabloc in Indonesia – dichiara Fabio Velotti, amministratore unico della società che prosegue – rappresenta un passo fondamentale per la strategia del Gruppo volta all’incremento dei margini attraverso lo sviluppo commerciale del nostro prodotto in mercati, come quello indonesiano, caratterizzati da un livello competitivo meno serrato ed un potenziale di crescita, in termini di volumi, significativo".