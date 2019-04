Pierre Moscovici bacchetta l'Italia: governo deve rispettare gli impegni presi

Alessandra Caparello 12 aprile 2019 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

"Servono riforme strutturali vere e credibili e misure per la crescita. E non è questione di essere duri, ma il debito deve calare”: così il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici dagli Spring Meetings del Fondo Monetario Internazionale di Washington."A maggio - ha spiegato Moscovici - analizzeremo il documento e alla fine faremo tutte le valutazioni ma in base ai nostri conti" ma avverte che l’Italia deve rispettare le regole e rispettare gli impegni presi.