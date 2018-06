Piazza Affari zoppicante in avvio, male banche e Fca

Titta Ferraro 8 giugno 2018 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Avvio debole per l'ultima seduta dell'ottava. L'indice Ftse Mib cede lo 0,85% a quota 21.583 punti in linea con la debolezza delle altre Borse europee. Focus sul G7 in programma oggi e domani a Charlevoix, nel Quebec (Canada). Il presidente americano Donald Trump ha accusato tramite un post su Twitter la Francia e il Canada di imporre enormi dazi agli Stati Uniti. Senza contare i negoziati ancora aperti tra Usa e Cina che finora non hanno portato a nessun accordo.Ancora male le banche con cali superiori all'1% per Banco Bpm e Bper; -1,42% per Intesa Sanpaolo. Tra le big diPiazza Affari soffre anche Fca (-1,7%) reduce dal rally della vigilia sotto la spinta delle indicazioni di Morgan Stanley che vede un possibile raddopio del valore del titolo.Vendite contenute su Stm (-0,23%) nonostante il ritracciamento di ieri del Nasdaq. Questa mattina gli analisti di Equita hanno alzato la raccomandazione sul titolo a Buy con prezzo obiettivo salito da 21,7 a 27 euro.