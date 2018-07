Piazza Affari vola grazie a effetto trimestrali, riparte anche Fca

Titta Ferraro 26 luglio 2018 - 17:52

MILANO (Finanza.com)

Sprint di Piazza Affari sotto la spinta del dissiparsi delle tensioni sul fronte dazi e da forti riscontri dall'ultima tornata di trimestrali. L'indice Ftse Mib ha chiuso con un balzo dell'1,4% a quota 21.862 punti. Il vertice di ieri a Washington tra Trump e Juncker ha partorito un'intesa di massima per una sorta di "cessate il fuoco" con i negoziati che proseguiranno nelle prossime settimane.A Piazza Affari recupero per Fca (+3,5%) dopo il tracollo di oltre il 15 per cento della vigilia complice la debole trimestrale e il taglio della guidance 2018. Prosegue il rally di Saipem (+6,17%) che trova sponda in nuovi contratti E&C Onshore in Arabia Saudita, Serbia, Messico, Iraq e Nigeria per un valore complessivo di circa 800 milioni di dollari statunitensi. Gli analisti di Equita hanno alzato la raccomandazione su Saipem a buy dal precedente hold, con un target price che passa da 3,55 a 5 euro. Tra i principali motivi alla base dell'upgrade, la sim milanese indica "un newsflow positivo sulla raccolta ordini".Sprint finale per Azimut Holding (+7,73%) che ha archiviato il secondo trimestre con un utile netto consolidato di 46 milioni di euro (48 milioni nel Q2 2017) che ha portato il dato semestrale a 73 milioni, contro i 121 di 12 mesi prima. “Lascio alla fantasia e/o alla malevolenza degli operatori di mercato, la spiegazione del perché il nostro utile netto è superiore del 50% di quello previsto dal consenso”, ha commentato il presidente Pietro Giuliani.Molto bene anche Banca Generali (+5,57%) anch'essa galvanizzata dai conti trimestrali.