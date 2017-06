Piazza Affari: vola CNH Industrial, Ferrari risorge dopo la correzione. Arretra Saipem

Alessio Trappolini 16 giugno 2017 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

Moderato rialzo per Piazza Affari, giunti ormai oltre metà dell’ultima seduta dell’ottava. Dopo la conferma del rialzo dei tassi d’interesse da parte della Fed e lo sblocco degli aiuti alla Grecia da parte dell’Eurogruppo ieri il clima che aleggia sul Vecchio Continente è più sereno.Se ne avverte la consistenza soprattutto sul secondario dei titoli di Stato, dove lo spread fra BTp decennale e Bund di pari scadenza è sceso sino a quota 166 punti base questa mattina, livelli che non si vedevano dal 26 gennaio scorso.In questo quadro l’indice FTSE Mib non lascia il mordente di quota 21mila punti e al momento viaggia di poco sotto in lieve rialzo dello 0,35 per cento. Umore misto all’interno del listino per quanto riguarda le singole storie societarie. Su tutte prevale CNH Industrial, +3,33% a 10,55 euro, fresca di promozione da parte di S&P che ha rivisto al rialzo la valutazione sul debito della società portandola ad Investment Grade.Ben comprati i titoli Ferrari, +2,7% a 79,9 euro, ripartita dopo la breve correzione delle ultime sedute, Moncler, +1,76% a 21,4 euro e Italgas, +1,75% a 4,65 euro che beneficiano dell’indebolimento dell’euro contro il biglietto verde Usa.Sul fronte dei ribassi la più venduta è Saipem, -1,39% a 3,36 euro, fiaccata dalla debolezza del greggio (-2% per il Brent in cinque sedute). Ieri sera l’agenzia Moody’s Investor Services ha confermato la valutazione “Ba1” per il “corporate family rating”, con outlook stabile, e per le “senior unsecured facilities” comprendenti tre emissioni obbligazionarie da 500 milioni di euro ciascuna.