Piazza Affari vira in rosso con le banche, -2% Banco Bpm e Ubi

Titta Ferraro 18 gennaio 2018 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

Frena subito Piazza Affari dopo la partenza lanciata in scia all'ottima chiusura di ieri di wall Street e ai dati oltre le attese arrivati dalla Cina. Alle 9:52 il Ftse Mib segna un calo dello 0,20% a 23.467 punti.Male soprattutto le banche dopo che il summit di ieri in Banca d'Italia tra Danièle Nouy, numero uno della vigilanza della Bce, e i maggiori banchieri italiani non ha portato a novità confermando le posizioni rigide di Bruxelles sul fronte crediti deteriorati.Ribassi nell'ordine del 2% per Banco BPM e Ubi Banca, -1,2% per Bper. Tra i peggiori Campari che cede il 2,3%, mentre si muove bene Stm (+2,2%) in scia al balzo di ieri del settore tecnologico Usa.Oggi attesa una raffica di dati economici in arrivo oggi pomeriggio dagli Stati Uniti dopo i positivi riscontri arrivati ieri dalla produzione industriale. Si parte alle 14:30 con i dati di novembre relativi al mercato immobiliare, con l'avvio di nuovi cantieri e i permessi edilizi. In agenda anche i consueti riscontri settimanali su richieste sussidi e scorte petrolio.