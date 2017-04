Piazza Affari vira in negativo nel pomeriggio, fiammata FCA bilanciata da prese di profitto su bancari

Alessio Trappolini 26 aprile 2017 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

A pochi minuti dall’apertura di Wall Street il mercato azionario italiano viaggi in terriotrio negativo dopo la virata che ha portato l’indice FTSE Mib in area 20.765 punti, in ribasso dello 0,19%.



A nulla serve la fiammata del titolo FCA, +6,34% a 10,31 euro, dopo la diffusione dei conti del primo trimestre (sopra le attese) e la conferma delle guidance. Questa performance è infatti controbilanciata dai ribassi che interessano il settore finanziario e bancario (probabili prese di profitto dopo il rally post elezioni francesi). Ne fa le spese principalmente il titolo UniCredit, -1,7% a 15,55 euro e Banco Bpm, -1,8% a 2,742 euro.