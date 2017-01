Piazza Affari vira in negativo con i bancari, STM mantiene tono

Alessio Trappolini 26 gennaio 2017 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Sessione pomeridiana che vede Piazza Affari virare in negativo, dopo un’ora dall’apertura di Wall Street. Con i principali indici europei ancorati alla parità, il FTSE Mib scivola in area 19.510 punti, cedendo lo 0,3%. Pesa la performance dei bancari: Banco Bpm ripiega del 3,28% a 2,88 euro, Mediobanca cede il 3,69% a 8,46 euro mentre Intesa arretra del 2% a 2,25 euro.



Ritracciamento di FCA, -0,78% a 10,29 euro, dopo il guizzo verso i massimi pre-Dieselgate in risposta alla pubblicazione dei risultati trimestrali. La comunità finanziaria ha accolto caldamente la crescita a doppia cifra degli aggregati operativi e dell’utile netto, ma soprattutto ha valutato positivamente la conferma delle guidance 2017 e 2018. STM prosegue la corse oltre i 12 euro, con un guadagno superiore al 9 per cento.