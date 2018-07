Piazza Affari verso una chiusura al rialzo: corre Leonardo

Alessandra Caparello 31 luglio 2018 - 17:40

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio che l’ha consacrata fin dalle prime battute come la migliore, Piazza Affari si avvia a chiudere la seduta di oggi in rialzo al +1,37%.A spingere le varie trimestrali da quella di Leonardo a Mediaset, Acea, Italgas. In recupero anche il comparto bancario con Carige (+2,3%), Mps (+0,88%), Ubi Banca (+1,51%) e Unicredit (+2%). Balzo in avanti anche ti Tiscali grazie all’accordo sul 5G siglato con Fastweb. Cala Ferragamo che pubblica la trimestrale prima della chiusura.