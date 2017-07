Piazza Affari verso avvio positivo, focus su Fca

Titta Ferraro 14 luglio 2017 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Previsto un avvio positivo per i listini europei reduci da una seduta poco mossa. Ieri Wall Street ha nuovamente aggiornato i massimi storici e anche le Borse asiatiche questa mattina si sono mosse bene mandando in archivio la miglior settimana da marzo. Attesa oggi per l'avvio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti e anche per importanti riscontri macro, in particolare l'inflazione Usa di giugno.A Piazza Affari focus su Fca reduce già dal balzo di oltre il 3% di ieri. Questa mattina sono arrivati i dati Acea sulle immatricolazioni auto nell'area UE con il primo semestre chiuso in aumento del 4,7%. Fca nel mese di giugno segna un +7,6%.