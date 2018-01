Piazza Affari verso avvio debole, focus su Fca e Leonardo

Titta Ferraro 17 gennaio 2018 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Ieri si è fermata a nove la striscia di rialzi consecutivi di Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha chiuso in lieve flessione seguendo l'andamento incerto di Wall Street, anch'essa in calo a fine giornata dopo i nuovi livelli record (Dow Jones oltre muro dei 26mila punti) toccati a inizio giornata. Debole oggi Tokyo (-0,35%).Fari in avvio su Fca, molto debole ieri, che nel 2017 ha riportato un +5,2% delle vendite in Europa facendo meglio del mercato (+3,3%). Da monitorare anche Leonardo promossa a buy da Societe Generale con target price a 14 euro. Tra le banche Mediobanca ha incassato l'aumento del prezzo obiettivo a 11,5 euro da parte di Morgan Stanley con raccomandazione overweight reiterata.Si segnala l'aumento della volatilità con l'indice Vix salito a un massimo a un mese in area 11,66 rispetto ai minimi record toccati all'inizio di questo mese.