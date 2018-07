Piazza Affari verso apertura in calo, tutti gli occhi su Fca e Ferrari. Al via le trimestrali con Luxottica

Titta Ferraro 23 luglio 2018 - 08:38

MILANO

Previsto un avvio in moderato ribasso per le Borse europee in una giornata che non presenta grossi riscontri macro. Gli investitori riflettono ancora sulle parole di Trump che settimana scorsa ha nuovamente rilanciato la sfida dazi (fino a 500 mld $ contro la Cina) e ha anche espresso perplessità sui rialzi dei tassi da parte della Fed. Sul valutario l'euro/dollaro consolida sopra 1,17.In Italia riflettori del mercato tutti puntati sulla reazione del mercato dopo la notizia shock dell'addio di Marchionne a Fca e Ferrari complice una gravissima malattia, probabilmente irreversibile secondo le ultime notizie. Al suo posto Fca ha scelto Mike Manley, dal 2009 a capo di Jeep.Intanto oggi parte ufficialmente la stagione delle trimestrali anche in Italia con i conti di Luxottica, in arrivo a chiusura mercati.