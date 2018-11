Piazza Affari tonica in avvio, Mediaset e titoli oil in risalita

Titta Ferraro 15 novembre 2018 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di giornata con quotazioni in salita per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,72% quota 19.214 punti. Dopo la prima reazione nervosa di ieri alla risposta dell'Italia all'Ue, con la conferma dell'impianto e dei numeri della Manovra, il mercato è già proiettato ai prossimi sviluppi con l'avvio della procedura di infrazione che appare scontato.Sul parterre di Piazza Affari soffre Stm che cede oltre il 2% pagando la debolezza dell'hi-tech statunitense con Apple scivolata ieri ai minimi a oltre 4 mesi con un calo giornaliero di quasi il 3%. Bene invece Mediaset (+0,85%) dopo il tracollo di ieri complici i deboli riscontri trimestrali e i timori sulla raccolta pubblicitaria. In recupero anche i titoli oil (+0,73% Eni e +1,05% Saipem).A livello globale rimangono alti i timori sulla crescita globale e relativamente all'Europa ieri si è confermato il rallentamento nel terzo trimestre (+0,2% t/t) con la Germania in flessione (-0,2%t/t) per la prima volta dal 2015. Nel corso della mattina verranno diffuse le vendite al dettaglio della Gran Bretagna e la bilancia commerciale dell'Eurozona. Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà Oltreoceano con le le vendite al dettaglio e le scorte delle imprese.