Piazza Affari tonica in attesa di Powell, corre Unicredit con nuovi rumor deal con SocGen

Titta Ferraro 24 agosto 2018 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di seduta ben impostati per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib sale dello 0,54% a quota 20.715 punti. A dare slancio al listino tricolore le indiscrezioni riportate dal Corriere circa il possibile sostegno di Trump all'Italia con l'acquisto di Btp a partire dal prossimo anno anche se non ci sono dettagli circa come avverrebbe tale sostegno e se effettivamente si potrà concretizzare.Tra i singoli titoli si muovono bene le banche con Unicredit in rialzo dell'1,47% sotto la spinta dei rumor che vedono Rothschild al lavoro sul possibile deal Unicredit-SocGen.Oggi riflettori puntati sull'apertura del simposio di Jackson Hole con subito l'intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in agenda alle 16:00 ora italiana. Sempre dagli Stati Uniti focus sugli ordini di beni durevoli relativi al mese di luglio, visti in calo dello 0,5%.