Piazza Affari tonica: Moncler e Ferrari da record

Alessio Trappolini 27 luglio 2017 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari supera la metà della seduta in moderato rialzo. FTSE Mib +0,18%, quanto basta per superare quota 21.600 punti e soprattutto le resistenze di breve a 21.570 punti.A tenere banco ancora le evidenze dei risultati del secondo trimestre dell’anno. Moncler guadagna 3,6 punti a 22,05 euro, dopo il quattordicesimo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra, sia per i ricavi (+20%) che per gli utili netti (+25%).Ma non solo, Ferrari supersonica in Borsa con il titolo che continua ad infrangere record su record. Questa mattina il titolo ha temporaneamente superato quota 92 euro.