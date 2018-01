Piazza Affari: titolo Buzzi sale sul Ftse Mib. Equita conferma buy

Daniela La Cava 3 gennaio 2018 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Resta positiva l'intonazione di Buzzi Unicem a Piazza Affari, con il titolo che viaggia in controtendenza rispetto all'andamento del Ftse Mib che, dopo un avvio positivo, ora si muove in area 21.816,33 punti (-0,12%). Poco prima delle 12.30 il titolo Buzzi Unicem guadagna oltre l'1% a 23,08 euro (massimi intraday a 23,34 euro ad azione). Equita Sim mette oggi in evidenza la chiusura del deal tra Cementir e Italcementi (Heidelberg) relativo la cessione del 100% di Cementir Italia. L’operazione, annunciata lo scorso 19 settembre, era condizionata all'approvazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato."La chiusura del deal ad inizio anno migliora la visibilità sugli aumenti di prezzo da noi attesi ed inclusi nel modello Buzzi Unicem per il 2018 visto che ci attendiamo che da subito Heidelberg operi al fine di portare i prezzi di vendita del cemento su un livello più consono alla base costi che caratterizza l’area geografica. La razionalizzazione del mercato italiano con un conseguente rialzo dei prezzi vendita è alla base della nostra scommessa su Buzzi Unicem.", commentano gli esperti della sim milanese che mantengono i ratin "buy" su Cementir e Buzzi.