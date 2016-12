Piazza Affari: titoli oil ancora positivi, Wti guadagna l'1%

Alberto Bolis 27 dicembre 2016 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari è ancora positivo il settore oil in scia al rialzo delle quotazioni del petrolio, con il Wti che mostra un progresso di circa 1 punto percentuale in area 53,50 dollari al barile. E così a Piazza Affari viaggiano in territorio positivo Eni (+0,50% a 15,42 euro), Saipem (+1,90% a 0,522 euro) e Tenaris (+0,20% a 17,03 euro).