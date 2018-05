Piazza Affari tenta un timido recupero, Corrarelli già al Colle ma rispunta ipotesi M5S-Lega

Titta Ferraro 30 maggio 2018 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Prove tecniche di rimbalzo per Piazza Affari con le banche che però viaggiano in ordine sparso dopo un avvio positivo. L'indice Ftse Mib, che ieri ha toccato i minimi da inizio anno, sale dello 0,66% a quota 21.491 punti. Rialzo del'1% per Intesa Sanpaolo, +0,67% Unicredit mentre cede quota Bper (-1%).A dominare la scena sono ancora le tensioni politiche con l'opzione Cottarelli che potrebbe sfumare a vantaggio del ritorno in auge di un possibile governo politico (M5S_Lega o centrodestra). Intanto Carlo Cottarelli questa mattina è chia andato al Quirinale per aggiornare il presidente Sergio Mattarella sull'esito delle trattative per la formazione del governo. Oggi il Tesoro offrirà in asta Btp e 5 e 10 anni per 4 miliardi di euro.