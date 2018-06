Piazza Affari tenta la risalita, bene Fca e Stm

Titta Ferraro 26 giugno 2018 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Tornano gli acquisti a Piazza Affari dopo il difficile avvio di ottava. Oggi il Ftse Mib, in calo di oltre il 2% alla vigilia, segna un rialzo dello 0,77% a quota 21.519 punti. Con il calo di ieri l'indice guida di Piazza Affari ha riportato in negativo il saldo da inizio anno. A tenere banco sono ancora le tensioni sul fronte guerra commerciale globale. Peter Navarro, consigliere economico della Casa Bianca, ha allentato le tensioni smentendo le indiscrezioni secondo cui l'amministrazione Trump avrebbe intenzione di imporre restrizioni commerciali anche a qualsiasi società che sia partecipata da un gruppo cinese per almeno il 25%.Sul parterre milanese si segnala il buon rialzo Fca che sale del 2% a 16,31 euro dopo essere scesa ieri ai minimi da inizio marzo complice il rischio del'introduzione da parte degli Usa di dazi del 20% sull'import di auto UE.Tentativo di recupero anche per Stm (+0,94%) che dai massimi dell'11 giugno ha segnato un tonfo del 15% circa.Poco mossa Telecom Italia (+0,39%) all'indomani della riunione del cda che ha riaffermato la fiducia verso il ceo Amos Genish che si è scusato per le "dichiarazioni non appropriate" fatte settimana scorsa in cui parlava di alcuni membri del cda che remano contro.