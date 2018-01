Piazza Affari tenta il rimbalzo, Moncler e Ferragamo frenate da downgrade SocGen

Titta Ferraro 25 gennaio 2018 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Tentativo di recupero per Piazza Affari dopo la debolezza della vigilia causata dal nuovo scatto in avanti dell'euro. In attesa della riunione Bce di oggi, l'indice Ftse Mib sale dello 0,28% a quota 23.688 punti.In affanno i titoli del lusso: -1,62% per Moncler che paga il downgrade di Societe Generale che tagliato il rating da buy a hold, con prezzo obiettivo passato da 28 a 30 euro. Bocciatura anche per Salvatore Ferragamo (-1,38%) con sempre gli analisti di SocGen che hanno abbassato il rating a sell.Bene STM (+0,9%) che ha chiuso il quarto trimestre del 2017 con ricavi in crescita del 32,6% a 2,47 miliardi di dollari, grazie a una crescita a doppia cifra per tutti i gruppi di prodotto. L'utile netto è quasi triplicato, passando da 112 dell'anno prima a 308 milioni di dollari. Alla luce di questa performance, STM prevede per il primo trimestre del 2018 un aumento dei ricavi su base annua del 22%.Oggi riflettori sul meeting Bce, il primo del 2018. Non sono attese novità per la politica monetaria, con tassi fermi a zero e tasso sui depositi a -0,4%. Attesa soprattutto per le parole di Mario Draghi nella conferenza stampa post meeting, in merito a forward guidance e forza dell'euro.