Piazza Affari tenta il rimbalzo, +1% sotto la spinta di banche e Fca

12 febbraio 2018 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Intonazione decisamente positiva in avvio di giornata per Piazza Affari che segna un progresso di oltre l'1% sotto la spinta di banche e industriali. Ottimismo dettato dalla buona chiusura di venerdì scorso di Wall Street. L'indice Ftse Mib viaggia a 22.426 punti con un +1,17%. Settimana scorsa l'indice principale milanese aveva lasciato sul terreno circa il 4,5%, peggiore settimana da inizio anno complice il sell-off che ha caratterizzato tutti i principali mercati.Tra le big del listino milanese si segnalano i rialzi di Fca (+2,85%) e Unicredit (+1,45%). Tra le banche molto bene anche Banco Bpm (+2,79%) e Bper (+1,43%).Pochi gli spunti macro di oggi, con in primo piano l'asta Bot per 6,5 miliardi. Nel corso della settimana sono previsti i dati su Pil e inflazione in Europa e negli Usa, un test importante che potrebbe confermare o smentire i timori di una decisa accelerazione dei tassi dopo i dati sulla crescita dei salari.