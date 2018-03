Piazza Affari strappa al rialzo in avvio, sprint di Telecom Italia

Titta Ferraro 6 marzo 2018 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Intonazione positiva in avvio per Piazza Affari dopo i cali contenuti della vigilia nonostante l'esito delle elezioni che ha fornito uno scenario di difficile governabilità. L'indice Ftse Mib sale in avvio dello 0,97% a quota 22.031 punti. Sponda importante dal rimbalzo di Wall Street, salita ieri di oltre 1 punto percentuale, grazie all'attenuarsi dei timori per una guerra commerciale.Telecom Italia (+4,77%) svetta nel giorno del cda chiamato ad approvare i conti 2017 e il piano al 2020 che verrà presentato domani a metà giornata. Le ultime indiscrezioni rilanciate da Bloomberg vedono il fondo Elliott in azione con l'acquisto di azioni sul mercato per contrastare i francesi di Vivendi, azionista di riferimento con il 24% del capitale della tlc italiana.Sul parterre milanese si muove in calo invece Luxottica (-0,67%) che ha annunciato l'acquisto del 67% del produttore giapponese di occhiali Fukui Megane. Bene Poste Italiane (+0,72%) che stando alle ultime indiscrezioni avrebbe iniziato a sondare Generali Assicurazioni e Unipol per valutare una partnership nel ramo danni, a partire dall'Rc auto.Segno meno pronunciato per Saipem (-2,5%) che ha diffuso i conti 2017 (perdita netta di 328 mln di euro e ricavi in calo a 9 mld) e la guidance 2018.