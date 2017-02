Piazza Affari sprinta grazie a rally di Intesa, Unicredit e Telecom Italia

Marco Berton 3 febbraio 2017 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Sprint a Piazza Affari per l'indice FtseMib quando manca un'ora alla chiusura delle contrattazioni settimanali. Il paniere ha accelerato negli utili minuti portandosi oltre i 19100 punti, in progresso dell'1,3%. Merito dello sprint di titoli particolarmente "pesanti" come Intesa SanPaolo +3,2%, Telecom Italia +3,26% e Unicredit +2,4%.