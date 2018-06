Piazza Affari sotto fuoco vendite, Ftse Mib a -1,9% avvicina minimi 29 maggio. Banche in ginocchio

Titta Ferraro 8 giugno 2018 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Pioggia di vendite su Piazza Affari che anche oggi sottoperforma rispetto alle altre Borse europee complice il riaffiorare di tensioni sul fronte Btp.L'indice Ftse Mib cede l'1,89% a quota 21.355 punti. Sono vicini i minimi annui toccati il 29 maggio, in piena crisi politica, quando l'indice guida milanese scese fino a 21.122 punti.Il balzo dei tassi Btp (3,05% il decennale, 1,6% il biennale) grava sul settore bancario con -2,7% per Ubi Banca, -2,45% per Banco Bpm, -2,22% per Intesa Sanpaolo.