Piazza Affari soffre con Saipem e Ferragamo, bene Italgas

Alessio Trappolini 25 maggio 2017 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Da poco trascorso il giro di boa della seduta odierna Piazza Affari soffre la peggior performance giornaliera fra i mercati europei. A meno di un’ora dall’apertura di Wall Street l’indice FTSE Mib viaggia in ribasso dello 0,4% a 21.280 punti.



Mentre a Vienna è in corso il vertice dei Paesi Opec per decidere sull’estensione dei provvedimenti per l’estensione del contenimento output, il comparto il italiano è appesa ad un filo. Ecco che Saipem al momento sta arretrando del 2,6% a 3,82 euro. Vendite trasversali a tutti i settori e infatti soffre anche Ferragamo, -2,4% a 26,2 euro, e Banco Bpm, -2,63% a 3 euro, con quest’ultimo titolo preda delle prese di profitto dopo i sostanziosi rialzi delle due sedute precedenti.



Ben comprata Italgas, scambiata in area 4,61 euro con un guadagno ad ora pari a circa l’1,27%, la migliore fra le blue chip.