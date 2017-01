Piazza Affari: si raffredda il clima sulle banche, denaro su Exor

Alessio Trappolini 10 gennaio 2017 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari prosegue la seduta odierna con un andamento blando, in linea con quanto accade nelle altre piazze finanziarie europee. Il FTSE Mib è scambiato a ridosso del supporto grafico a 19.400 punti, in rialzo dello 0,2%.



Forte apprezzamento del titolo Exor, +3% a 44,25 euro, dopo i guadagni messi in cascina da Fca nel corso dell’ultimo trimestre. Oggi il titolo della casa automobilistica avanza dello 0,79% a 10,12 euro, in scia ad un ottimismo che investe un po’ tutto il settore automotive: Ferrari, +1,1% a 55,65 euro, Cnh Industrial, +1,14% a 8,38 euro e Brembo +1,07% a 60,9 euro.



Ben comprati i titoli moda, con Brunello Cucinelli che si distingue fuori dal listino principale dopo aver riportato una crescita a doppia cifra del fatturato nel 2016. Il titolo ha aggiornato i massimi dal 2014 a 21,7 euro. Si raffredda il clima sul bancario, alla seconda giornata di ribassi dopo la buona prima settimana del 2017. Banco Bpm arretra dell’1,8% a 2,73 euro, mentre UniCredit scivola del -2,39% a 2,61 euro.