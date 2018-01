Piazza Affari si muove in ribasso, Stm e Ferragamo al palo

Titta Ferraro 24 gennaio 2018 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Partenza intonata al ribasso per Piazza Affari. Dopo i primi minuti di contrattazioni l'indice Ftse Mib cede lo 0,23% a quota 23.782 punti. Tra i peggiori Stm (-3,15%) che paga il debole outlook diffuso ieri sera da Texas Instruments. Male anche Salvatore Ferragamo che cede quasi il 3 per cento. Sempre nel lusso si muove bene invece Moncler (+2%).Appuntamento oggi con le letture preliminari degli indici Pmi dell'area euro. I dati relativi al mese di gennaio dovrebbero confermare la forza dell'attività economica anche a inizio 2018: il consensus vede il Pmi manifatturiero attestarsi a 60,3 punti dai 60,6 precedenti che rappresentano il massimo storico per l'indice calcolato da Markit.