Piazza Affari si muove in rialzo, sprint di Saipem e Banco Bpm

Titta Ferraro 27 dicembre 2017 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Partenza intonata al rialzo per Piazza Affari. Dopo il ponte per le festività natalizie, l'indice Ftse Mib segna in avvio un progresso dello 0,29% a quota 22.272 punti. In prima fila Saipem, in rialzo del 3%, che beneficia dei massimi da metà 2015 toccati dal petrolio Wti in area 60 dollari al barile e delle commesse per 380 milioni di dollari annunciate venerdì scorso.Tra le banche spicca il +1,88% di Banco Bpm sotto la spinta delle parole del ceo Giuseppe Castagna, che ha escluso categoricamente il rischio di un nuovo aumento di capitale nel corso del prossimo anno.Oggi appuntamento con il Tesoro che si presenta sul mercato subito dopo Natale con un'asta combinata di BoT semestrali e CTz per 9 miliardi massimi. Domani è invece in agenda l'asta di Btp a medio e lungo termine. Sempre domani è prevista la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.