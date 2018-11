Piazza Affari si muove in rialzo, scatto di Banco BPM

Titta Ferraro 28 novembre 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Partenza lanciata per Piazza Affari. Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib sale dello 0,49% a quota 19.243 punti in scia ai guadagni di Wall Street e dei listini asiatici, con Tokyo salita di oltre l'1%. Donald Trump ha risollevato l'umore dei mercati affermando che ci sono "buone possibilità" che Usa e Cina raggiungano un accordo. Il presidente americano incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping nella riunione del G20, che si terrà a Buenos Aires nel fine settimana.Sul parterre di Piazza Affari si muove molto bene Banco BPM che sale di oltre il 3% a 2,08 euro sotto la spinta delle nuove indiscrezioni circa la cessione dei Npl. In recupero i titoli oil (+1,5% Saipem e +0,8% Eni) con la ripresa dei prezzi del petrolio. Tra i titoli in rosso spicca invece Luxottica (-0,75% a 49,75 euro) che oggi vede terminare l’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) di azioni Luxottica in azioni EssilorLuxottica.Da monitorare oggi il secondo appuntamento del trittico di aste di fine mese con l'emissione di Bot a sei mesi per 6,5 miliardi di euro. Nel pomeriggio focus sulla lettura del Pil statunitense, vendita nuove case e infine il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell.