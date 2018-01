Piazza Affari si muove in rialzo in attesa di Pil Usa, bene Fca e Moncler

Titta Ferraro 26 gennaio 2018 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Piazza Affari nell'ultima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,18% a quota 23.762 punti. Tra le big di Piazza Affari segna un +1,9% il titolo Fca a 19,78 euro. Ieri Sergio Marchionne, nella conference call di commento ai dati del 2017, ha preannunciato un possibile aggiornamento dei target nel terzo trimestre dell'anno quando si avrà maggiore visione sugli effetti della riforma fiscale Usa (stimati al momento in 800 mln di euro). A febbraio il gruppo discuterà il dossier Magneti Marelli.Si muove bene anche Moncler (+0,59%) sull'onda dei conti del colosso del lusso Kering che sono andati oltre le attese.Ieri Mario Draghi ha detto che per quest’anno non vede alcun rialzo dei tassi (“probabilità molto basse”) e il forex non rientra nei piani dell'Eurotower. parole che hanno favorito un nuovo scatto dell'euro fino a 1,25. Ieri sera Wall Street ha chiuso sopra la parità (tranne il Nasdaq che ha terminato con un debole -0,05%).Oggi attesa per la prima lettura del Pil in Gran Bretagna e negli Stati Uniti relativa all'ultimo scorcio del 2017. Per la prima economia mondiale si attende una espansione annualizzata del 2,9%.