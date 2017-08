Piazza Affari si muove in rialzo in attesa di Draghi e Yellen, corre ancora Fca

Titta Ferraro 25 agosto 2017 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Partenza tonica per Piazza Affari in attesa delle parole di Draghi e Yellen in arrivo nel pomeriggio. L'indice Ftse Mib viaggia in rialzo a quota 21.790 punti. Tra i migliori ancora una volta Fca (+1,5% a 12,68 euro) sostenuta da diverse voci, tra cui il possibile spin off imminente di Magneti Marelli. Dal Lingotto hanno risposto alle richieste Consob riaffermando quanto detto il 21 agosto e rimarcando che il gruppo "riceve talvolta contatti in merito a possibili operazioni strategiche e valuta tali contatti conformemente ai suoi doveri verso gli stakeholder".Focus oggi sul simposio di Jackson Hole, in particolare le parole di Janet Yellen attese nel pomeriggio, così come il discorso di Mario Draghi.