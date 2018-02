Piazza Affari si muove in rialzo, bene Telecom Italia e Poste

Titta Ferraro 20 febbraio 2018 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Tentativo di risalita per Piazza Affari dopo l'avvio debole di ottava. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,26% a quota 22.628 punti. Tra i migliori in avvio il titolo telecom Italia con un +1,5% a quota 0,707 euro. Acquisti anche su Poste Italiane (+0,85%) che ieri sera ha diffuso i conti 2017 che hanno evidenziato un utile netto salito dell'11% a 689 milioni di euro, mentre i ricavi hanno segnato un +1% a 33,4 miliardi. Proposto un dividendo di 0,42 euro per azione, in aumento del 7,7% rispetto al 2016.Oggi riaprirà Wall Street dopo la chiusura per il President Day. A Bruxelles è prevista la riunione dell'Ecofin che raccomanderà al Consiglio europeo la nomina di Luis de Guindos alla vicepresidenza della Bce, così come deciso ieri dall'Eurogruppo.