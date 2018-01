Piazza Affari si muove in rialzo, Fca corre ancora

Titta Ferraro 3 gennaio 2018 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di giornata con prevalenza degli acquisti a Piazza Affari dopo l'avvio d'anno in lieve calo complice il nuovo apprezzamento dell'euro. L'indice Ftse Mib segna dopo i primi minuti di negoziazione un progresso dello 0,21% a quota 21.891 punti. Oggi l'agenda macro è abbastanza scarna con in mattinata i dati della Germania relativi al tasso di disoccupazione a dicembre e nel pomeriggio dagli Stati Uniti i riscontri sulla spesa edilizia e novembre, l'indice Ism manifatturiero di dicembre e infine in serata la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve.Sul parterre di Piazza Affari segno più per Fca (+0,26% a 15,20 euro) che ieri sera ha riportato i dati sulle immatricolazioni in Italia che hanno evidenziato nel 2017 un aumento del 5,5 per cento con una quota di mercato del 28,3 per cento. Nel 2017 sono cresciute con decisione le vendite di Alfa Romeo (+24,6 per cento), Jeep (+22,3 per cento a quasi 49.500 auto, nuovi massimi storici) e Fiat (+4,3 per cento).Si muovono bene anche i titoli del comparto oil (+0,31% Saipem, +0,2% Tenaris e +0,14% Eni) con il petrolio che si mantiene non lontano da massimi dal 2015 toccati ieri.