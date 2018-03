Piazza Affari si muove in affanno, bene Luxottica

Titta Ferraro 1 marzo 2018 - 09:30

Segno meno in avvio della prima seduta del mese di marzo. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,45% a quota 22.505 punti. Pesa la nuova chiusura debole per Wall Street con lo S&P 500 in flessione di oltre l'1%. Oggi il mercato attende le indicazioni in arrivo dalla seconda apparizione dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, questa volta in audizione al Senato. Martedì le parole di Powell avevano fatto scattare le vendite sui mercati alimentando l'aspettativa di un atteggiamento più aggressivo sui tassi da parte della Fed.Male Fca (-1,8%) che ieri ha annunciato che nel secondo trimestre verrà esaminata la potenziale separazione di Magneti Marelli. Bene invece Luxottica (+0,93%) sulla scia dei buoni riscontri arrivati da Essilor.