Piazza Affari si muove con cautela, scatto deciso di Fca su interesse cinese per Jeep

Titta Ferraro 21 agosto 2017 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Primi scirci di seduta con quotazioni in calo per Piazza Affari. Dopo i primi scambi l'indice Ftse mib scesa un calo dello 0,07% a quota 21.798 punti. Riprende la corsa di Fca che segna in avvio un balzo di oltre il 4% tornando sopra quota 11 euro. A scaldare il titolo sono nuovamente gli scenari di M&A: un portavoce di Great Wall Motor ha confermato l'interesse per la divisione Jeep senza dire se i negoziati tra le case automobilistiche hanno avuto inizio o meno.I mercati continuano intanto a guardare alle difficoltà di Trump ad adempiere alla propria agenda economica. Venerdì il presidente statunitense ha licenziato il su capo stratega Steve Bannon. Oggi agenda scarna di dati macro, con riflettori già sul simposio di Jackson Hole con la presenza dei principali banchieri centrali e Janet Yellen che potrebbe far chiarezza sulle prossime intenzioni della Federal Reserve.