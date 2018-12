Piazza Affari si muove cauta, titoli lusso in ordine sparso

Titta Ferraro 17 dicembre 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci della settimana che precede la pausa natalizia con il Ftse Mib in moderato ribasso. L'indice guida milanese cede dopo i primi minuti lo 0,2% a quota 18.883. La settimana che si apre oggi vedrà in primo piano la riunione della Fed con l'annuncio sui tassi atteso mercoledì sera (consensus è di un aumento di 25 pb). Sempre mercoledì ci sarà l'ultima riunione dell'anno del Collegio dei commissari Ue che potrebbe approvare la raccomandazione al Consiglio Ecofin affinchè apra formalmente la procedura d'infrazione contro l'Italia. Ma già oggi a Bruxelles c'è la riunione preparatoria tra i capi di gabinetto dei commissari.L'Italia sta cercando di evitare la procedura d'infrazione con il governo che sembra aver trovato un accordo sui numeri e sulle coperture. Secondo alcune indiscrezioni, la riunione si è conclusa con un totale accordo tra il premier, Giuseppe Conte, i due vice premier, e il ministro dell’Economia Giovanni Tria, sui numeri e i contenuti della proposta da mandare a Bruxelles.Tra i singoli titoli spicca oggi il rialzo di Moncler (+0,4%) grazie all'upgrade a overweight da parte di Morgan Stanley. Salvatore Ferragamo invece cede l'1,19% con sempre Morgan Stanley che in questo caso ha tagliato il rating a underweight.