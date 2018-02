Piazza Affari senza verve, bene Moncler e Recordati

Titta Ferraro 13 febbraio 2018 - 09:11

Partenza lievemente negativa per Piazza Affari nonostante il nuovo rialzo messo a segno ieri da Wall Street (+1,39% il close dell'S&P 500). Il mercato guarda con attenzione ai dati in arrivo domani sull'inflazione statunitense al mese di gennaio (consensus +1,9% dal +2,1% precedente) che potrebbero contribuire a smorzare le preoccupazioni su un surriscaldamento dei prezzi che renderebbe la Fed più aggressiva sui tassi.Dopo i primi minuti di contrattazioni l'indice Ftse Mib cede lo 0,16% a quota 22.301 punti.Tra le banche mancato rimbalzo di Ubi Banca (-0,13%) che ieri aveva pagato le voci di mercato di una possibile aggregazione con Mps. Il gruppo bergamasco ieri sera ha smentito tali ipotesi. Cali più marcati per Unicredit (-0,73%) e Banco BPM (-0,61%).Tra i migliori titoli spicca Recordati (+2,2%). Moncler (+0,90%) beneficia dei conti oltre le attese del colosso Kering. Inoltre gli analisti di Mediobanca Securities hanno alzato la raccomandazione sul titolo del gruppo dei piumini da neutral a outperform con target price a 30,4 euro rispetto ai 26,2 euro indicati in precedenza.