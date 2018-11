Piazza Affari senza sprint in avvio, scatto di Saipem e Tim

Titta Ferraro 12 novembre 2018 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci della nuova ottava senza smalto per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib, dopo un avvio promettente, è subito virato in negativo e segna un calo dello 0,25% a quota 19.210 punti. Riflettori anche oggi rivolti sulla disputa tra Italia e Ue in attesa di domani, giorno entro cui l’Italia dovrà dare una risposta all’Ue, che ha bocciato la sua proposta di bilancio. Secondo le ultime indiscrezioni il ministro dell’Economia Giovanni Tria, potrebbe aggiustare il tiro sulla crescita programmatica, rivedendo al ribasso le stime sul Pil del 2019 e avvicinandosi dunque alle posizioni dell’Ue.Sul parterre di Piazza Affari spicca il -3% di Atlantia. Tra i titoli positivi su muove in rialzo dell'1% circa Leonardo che dopo il tonfo di venerdì (ebita trimestrale sotto le attese) oggi trova sponda nella nuova commessa da 280 milioni di euro arrivata dalla Guardia di Finanza per 22 elicotteri.Rally del 2,9% per Saipem in scia al balzo del petrolio dopo la decisione dell'Arabia Saudita di ridurre le vendite di greggio a dicembre. Meglio fa Tim (+4,96%) sull'accelerazione del governo per unire le reti Tim-Open Fiber.