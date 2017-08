Piazza Affari senza freni: FTSE Mib chiude in rialzo, +0,65% a 21.935,79 punti - Flash

Alessio Trappolini 4 agosto 2017 - 17:40

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari non si ferma più: il FTSEMib ha chiuso in rialzo del +0,65% a 21.935,79 punti. Miglior titolo Bper Banca +6%, peggiore Campari -0,97 per cento.