Piazza Affari senza direzione in avvio d'anno, nuovo scatto di Saipem

Titta Ferraro 2 gennaio 2018 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Incipit del nuovo anno con quotazioni a ridosso della parità per Piazza Affari, reduce da un'ultima settimana d'anno difficile,. L'indice Ftse Mib ha aperto in positivo ma alle 9:23 segna un frazionale calo dello 0,02% a 21.848 punti. Bene Saipem (+1,64%) che cavalca i nuovi massimi da metà 2015 del petrolio. Male invece Fca (-1,61%) in attesa dei dati sulle immatricolazioni auto in Italia. Sul valutario spicca il nuovo balzo dell'euro salito oltre quota 1,20 contro il dollaro. Forza della valuta unica europea che agisce da freno ai listini dell'area euro.Piazza Affari deve fare i conti con il mercato ancora preoccupato per le prossime elezioni politiche del 4 marzo, con il timore di ingovernabilità che frena il listino milanese e ha comportato anche un allargamento dello spread Btp/Bund.