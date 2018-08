Piazza Affari senza direzione in avvio, Pirelli tenta il rimbalzo

Titta Ferraro 23 agosto 2018 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Frazionale segno meno per Piazza Affari dopo il -0,4% della vigilia. L'indice Ftse Mib segna dopo i primi minuti di contrattazioni un -0,045% a 20.690 punti. Oggi riflettori puntati sui colloqui tra Cina e Usa per scongiurare un'escalation della guerra commerciale, mentre da domani vetrina principale sui mercati sarà il simposio di Jackson Hole con subito il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell.Ancora vendite su Atlantia (-0,71%) con l'agenzia di rating Moody's che ha avvertito che il rating di Atlantia potrebbe essere sottoposto a un downgrade in caso di risoluzione del contratto di concessione ad Autostrade che avrebbe una conseguenza negativa rilevante su Aspi e Atlantia.Tentativo di recupero invece per Pirelli (+0,8%) dopo il tonfo di ieri legato al warning sul 2018 lanciato da Continental. Il gruppo della Bicocca oggi ha precisato che non rileva cambiamenti significativi nei mercati in cui opera che abbiano impatti sulle proprie previsioni relative all’esercizio in corso e comunicate al mercato il 7 agosto 2018 in occasione della presentazione dei dati relativi al primo semestre 2018.