Piazza Affari senza direzione dopo rally della vigilia, Telecom tenta il recupero

Titta Ferraro 5 settembre 2018 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di giornata senza direzione per Piazza Affari con il Ftse Mib che sale dello 0,06% dopo il balzo di oltre l'1% della vigilia dettato dall'alleggerimento delle tensioni sullo spread. IL vice premier Matteo Salvini ha confermato in un'intervista al Sole 24 Ore dei toni più distesi sul fronte conti pubblici ("rispetteremo tutti i vincoli UE"). Oggi si terrà un vertice di governo sulla Legge di Bilancio con il premier Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Tria e i due vice premier Salvini e Di Maio.Sul parterre milanese si muovono bene le banche (+3% Ubi, +1,7% Bper e +1,2% Banco Bpm). Telecom Italia (+1,18% a 0,5312 euro) tenta il recupero dopo la debacle della vigilia con il titolo scivolato ai minimi a 5 anni complici i giudizi negativi degli analisti e i dati circa l'ascesa di Iliad in Italia. Male Moncler che cede l'1,3%.