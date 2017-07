Piazza Affari, seduta interlocutoria con pochi volumi: risorge FCA. Attesa per avvio trimestrali Wall Street

Alessio Trappolini 13 luglio 2017 - 17:51

MILANO (Finanza.com)

Seduta moderatamente rialzista per le Borse europee nella quale i mercati hanno difeso i guadagni di ieri metabolizzando l’atteggiamento “da colomba” mostrato ieri e reiterato oggi di fronte al Senato da Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve.Secondo Vincenzo Longo, strategist di IG, questo clima potrebbe esser causato “dall’attesa che prevale tra gli operatori in vista della partenza della stagione delle trimestrali, prevista per domani. JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo saranno chiamate ad alzare il velo sui conti del secondo trimestre dell’anno. Di lì a poco saranno rilasciati anche i dati sull’inflazione, sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale statunitense. Tutti elementi questi in grado di riportare volumi e direzionalità al mercato”.Sul fronte italiano l’indice FTSE Mib ha tentato un primo approccio con le resistenze statiche a 21.500 punti, chiudendo la seduta con un buon +0,42%. “Dopo la congestione dell’ultimo mese il mercato sembra essere ripartito. I principali target sono collocati sui massimi di maggio, anche se non escludiamo che questi vengano aggiornati ulteriormente”, sostiene Longo.In questo quadro il miglior titolo di giornata fra le Blue Chip è stato FCA, +3,87% a 10,47 euro. Stando a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, avrebbe ripreso questo mese la produzione i pick-up Ram a motori diesel ordinati fuori dal mercato Usa. Il gruppo automobilistico italo-americano si sta quindi preparando in vista del verdetto da parte dell'Epa sulle emissioni diesel nella speranza che venga consentita la vendita dei modelli diesel sotto accusa per emissioni sospette.