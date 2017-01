Piazza Affari: seduta interlocutoria con bassa volatilità, brilla Ferragamo

Alessio Trappolini 18 gennaio 2017 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Seduta interlocutoria per i mercati finanziari europei, all’indomani delle parole pronunciate dal primo ministro inglese Theresa May che ha praticamente lanciato il proprio disegno per traghettare il Regno Unito fuori dal mercato unico e dall’area doganale dell’unione Europea.



In questo quadro il FTSE Mib scambia in ribasso dello 0,17% a ridosso dei 19.260 punti. Clima positivo sul titolo Ferragamo, +1,75% a 24,99 euro, dopo i conti sopra le attese presentate dalla britannica Burberry. Ben comprate le azioni Saipem, che scattano al rialzo dello 0,79% a 0,505 euro, dopo aver concluso una serie di contratti nel segmento del drilling onshore dal valore di 240 milioni di dollari.



Vendite concentrate su Generali Assicurazioni, -1,9% a 13,4 euro, e Telecom Italia, -1,43% a 0,82 euro. Prese di profitto su Luxottica, -1,12% a 52,6 euro, in seguito ai rialzi maturati dopo le notizie dell’aggregazione con la francese Essilor.