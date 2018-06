Piazza Affari: seduta debole per Recordati dopo sprint vigilia, ancora rumour su ipotesi cessione

Daniela La Cava 6 giugno 2018 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Pausa di riflessione a Piazza Affari per Recordati. Dopo la corsa della viglia, con il titolo che ha chiuso in rialzo di quasi il 4%, oggi l'azione mostra una flessione di circa l'1,6% a 32,39 euro in linea con le performance del Ftse Mib. Recordati rimane ancora al centro della speculazione: secondo quanto riportato da Bloomberg, la famiglia Recordati starebbe valutando diverse alternative strategiche, coinvolgendo private equity quali Cinven e Bain per un buy-out o una vendita parziale. Nessuna decisione sarebbe stata presa."Si tratta di una ulteriore conferma che qualcosa si stia muovendo", commentano da Equita, ricordando i rumour circolati a metà maggio circa il possibile interesse da parte di CVC (sospeso in attesa che la situazione politica italiana si chiarisse) e quelli del settembre 2016 con l'interesse da parte di cinesi (ma all'epoca la famiglia negò l’intenzione di vendere)."Riteniamo che lo scenario sia plausibile, probabilmente più per una cessione parziale finalizzata ad accelerare lo sviluppo del business mantenendo il controllo, piuttosto che ad una vendita totale. Ieri non sono circolate indicazioni sulle possibili valutazioni. Lo scorso maggio si parlava di 8 miliardi di euro", aggiungono gli esperti della sim che conferma la raccomandazione hold sul titolo.