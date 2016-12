Piazza Affari: scommesse su Telecom Italia, sottotono Moncler e Ferragamo

Alessio Trappolini 23 dicembre 2016 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari strappa al rialzo al termine di una mattinata caratterizzata da volumi sottili a causa delle festività natalizie imminenti. Il FTSE Mib ha raggiunto quota 19.300 punti, in rialzo dell’1% distanziando le altre piazze finanziarie europee.

Sotto i riflettori Telecom Italia, +3,5% a 0,849 euro, dopo le ipotesi ventilate dalla stampa che vorrebbero l’ingresso di CdP nell’azionariato della tlc italiana, in un piano studiato dal governo per difendere la compagnia da Vivendi, attuale azionista di maggioranza. Rialzi sostenuti anche per Fca, +2,4% a 8,65 euro, e A2a, +2,88% a 1,21 euro.

Soffrono i titoli della moda e del lusso, con Ferragamo che arretra dello 0,5% a 22,24 euro, mentre Moncler lascia sul parterre lo 0,18% a 16,29 euro e Yoox passa in negativo dello 0,25% scivolando a 16,86 euro.