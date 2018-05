Piazza Affari scivola ancora con banche sotto attacco, -5% anche per Poste

Titta Ferraro 29 maggio 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Avvio molto difficile per Piazza Affari che prosegue la striscia negativa in scia alla crisi politica. L'indice Ftse Mib cede l'1,69% a quota 21.561 punti, a ridosso dei minimi del 5 marzo scorso. Molto male le banche con Ubi Banca sospesa a -4,99%, oltre -5% per Poste Italiane, -3% circa per Intesa Sanpaolo.Oggi il premier incaricato Carlo Cottarelli dovrebbe saloire al Colle per presentare la squadra di governo al capo dello Stato, Sergio Mattarella. A livello politico a preoccupare è anche la situazione in Spagna. Ieri a Madrid la presidenza del Congresso dei deputati ha fissato per venerdì 1 giugno il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal PSOE, il partito socialista, contro il premier Mariano Rajoy.Tra gli appuntamenti di oggi attenzione soprattutto all'obbligazionario con l'asta del Tesoro di BoT semestrali per 5,5 miliardi di euro. I rendimenti sono attesi in decisa ascesa rispetto a un mese fa.