Piazza Affari scivola a -1% dopo avvio debole Wall Street, Leonardo -10%

Titta Ferraro 30 gennaio 2018 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Martedì difficile sui mercati con Wall Street che ha inaugurato la seduta con cali vicini all'1% complici i nuovi aumenti dei rendimenti obbligazionari e dal calo delle azioni pharma. Debolezza che ha appesantito anche l'umore di Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che cede al momento l'1,08% a 23.550 punti.Spicca il tonfo di oltre il 10% di Leonardo. La società ha diffuso le linee guida per il periodo 2018-2022 confermando le stime per l'intero 2017 (a novembre il gruppo aveva tagliato la guidance). Il mercato non ha apprezzato le stime per i prossimi anni, in particolare per quello appena iniziato. Per il 2018 stimati ordini a 12,5–13 miliardi, ricavi per 11,5–12 miliardi ed EBITA a 1.075 – 1.125 milioni.Tra i pochi titoli a schivare le vendite ci sono Luxottica (+1,8%) all'indomani della diffusione dei solidi ricavi 2017 e Telecom Italia (+2,1%) sostenuta dalle nuove indiscrezioni relative allo scorporo della rete.