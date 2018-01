Piazza Affari scatta sui massimi intraday con le banche, +5% per Fca

Titta Ferraro 4 gennaio 2018 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione per Piazza Affari che risulta al momento il miglior listino europeo sotto la spinta di industriali e banche.L'indice Ftse Mib segna un progresso dell'1,31% a quota 22.190 punti. Ieri il listino milanese ha posto fine a una striscia di 5 sedute consecutive in ribasso. La spinta arriva ancora una volta dai nuovi record toccati da Wall Street. Molto bene anche Tokyo che ha inaugurato il 2018 con la miglior seduta dal 2016 e spingendosi al livello più alto dell’indice Nikkei dal gennaio 1992. Sui mercati prevale l'ottimismo sulle prospettive di accelerazione della crescita economica a livello globale. Buone indicazioni oggi dal Pmi servizi cinese, andato oltre le attese.Sul parterre milanese corrono le banche con +2,5% per Ubi Banca, +1,7% per Unicredit. Rialzi superiori all'1% per Intesa Sanpaolo e Bper. Saipem sale del 2,5% sulla scia dei massimi toccati dal petrolio.Miglior performer di giornata al momento è Fca con un progresso di oltre il 5% che ha spinto il titolo del gruppo automobilistico sui nuovi massimi storici.