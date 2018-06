Piazza Affari scatta in avvio con le banche

Titta Ferraro 20 giugno 2018 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Spinta rialzista in avvio di giornta per Piazza Affari che trova sponda nel recupero di ieri di Wall Street dopo la debolezza pronunciata a causa dei timori di guerra commerciale. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,9% a quota 22.283 punti.A Milano in luce soprattuto il settore bancario: +3% per Banco Bpm, +2,4% Bper e Ubi Banca, +2,1% Unicredit. Il settore si giova delle indicazioni circa una impostazione più accomodante della Bce nella gestione dei crediti deteriorati (NPL). La nuova proposta Bce potrebbe prevedere in alcuni casi più anni per provvedere alle sofferenze.Oggi il focus è rivolto soprattutto ai discorsi che i banchieri centrali pronunceranno nel corso del Forum Economico in corso a Sintra, in Portogallo. Nel pomeriggio sono infatti attesi gli interventi di Draghi (Bce), Powell (Fed) e Lowe (Rba).